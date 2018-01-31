Умер первый космонавт Украины Каденюк

Первый и единственный на сегодняшний день украинский космонавт Леонид Каденюк скоропостижно скончался на 68-м году в среду в Киеве. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования родным и близким Л.Каденюка. "Умер Леонид Каденюк. Настоящий человек-легенда. Мои соболезнования родным и близким", - написал В.Гройсман в своей странице в соцсети Фейсбук в среду днем.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственном космическом агентстве Украины (ГКАУ), по предварительной информации Л.Каденюк скончался от сердечного приступа.



"По информации родственников, в ходе традиционной утренней пробежки в парке в среду утром у Леонида Константиновича случился сердечный приступ. Он был госпитализирован в больницу, однако спасти ему жизнь медикам не удалось", - сообщил собеседник агентства.



Летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины Л. Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы, Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей. Л.Каденюк в 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. После подготовки в NASA, с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты с растениями.