Присутствие США в Афганистане не будет ограничено по времени

Присутствие Соединенных Штатов в Афганистане не будет ограничиваться искусственными временными рамками, правила ведения боя в этой республике для американских военнослужащих изменены.



Соответствующее заявление сделал во вторник президент США Дональд Трамп, выступая с традиционным посланием "О положении страны" на совместном заседании Сената и Палаты представителей американского Конгресса.



"Наши воины в Афганистане получили новые правила ведения боевых действий. Наряду с их доблестными афганскими партнерами искусственные временные рамки больше не дискредитируют наши вооруженные силы, и мы больше не говорим врагам о наших планах", - отметил он.



Глава государства 1 августа прошлого года огласил новую американскую стратегию по Южной Азии, которая предусматривает силовой сценарий решения афганской проблемы. Отныне Вашингтон не будет публиковать данные о численности своего контингента в этой стране и раскрывать планы начала или окончания военных операций, а приоритетом является борьба с терроризмом. По сведениям американских СМИ, Трамп принял решение дополнительно направить в Афганистан несколько тысяч военнослужащих.

