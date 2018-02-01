Украина исключила Эстонию, Латвию и Грузию из списка офшоров

Кабмин исключил Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию из списка государств, операции с резидентами которых контролируются Украиной для целей трансфертного ценообразования. Соответствующее решение в среду, 31 января, было принято на заседании правительства, сообщает Интерфакс-Украина.



Как сообщил министр финансов Александр Данилюк, решение в декабре об их включении было принято без необходимого согласования с этими странами-партнерами, поэтому теперь правительство и Минфин возьмут два месяца на консультации.



"В некоторых странах в их законах существуют нормы, что из Украины могут выводиться деньги под нулевую ставку", – пояснил глава Минфина декабрьское решение.

