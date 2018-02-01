Февраль в Украине начнется с теплой и сухой погоды

Над территорией Украины в ближайшие сутки 1 февраля произойдет очередная смена воздушных масс: холодный воздух отступит на восток, а с юго-запада Европы начнет перемещаться более теплый, сообщает Укргидрометцентр. Также рост атмосферного давления днем в большинстве областей сменится его падением. Осадки не прогнозируются, лишь днем на крайнем западе местами небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 5-12 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 2-7° мороза, на западе страны от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-6° тепла, на Прикарпатье, Закарпатье и в южной части 4-9° тепла; в восточных регионах и Сумской области ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.



В Киеве 1 февраля без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 4-6° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 1 февраля самая высокая температура днем была 7,6° в 2002 году, самая низкая ночью -28,8° в 1956 году.



В Украине 2 февраля в западных областях местами, и в северных областях - небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 0-5° тепла, на востоке страны 1-6° мороза; днем 2-7° тепла, в южных регионах, Винницкой области и на Прикарпатье 6-9° тепла, на крайнем юге до 11°.



В Киеве 2 февраля местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.

