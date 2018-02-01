Смена пола оказалась защитой от вырождения ДНК

Ученые Лозаннского университета выяснили, что у лягушек существует генетический механизм обновления хромосом, названный «фонтаном молодости». Статья исследователей опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.



У травяной лягушки Rana temporaria, как и у человека, существует женская X-хромосома и мужская Y. Однако у людей Y-хромосома постепенно вырождается из-за того, что в ней нет необходимых для жизни генов, и она не может обмениваться генетическим материалом с X-хромосомой. У амфибий же нет признаков подобной дегенерации.



Исследователи выяснили, что лягушки способны менять пол. Так, среди 314 лягушек были обнаружены особи мужского пола, являющиеся носителями двух X-хромосом, и лишь одна самка (из 54) с Y-хромосомой. Оказалось, что у последней может происходить рекомбинация между X и Y-хромосомами, что поддерживает состояние последней. По мнению ученых, «фонтан молодости» может существовать у амфибий других видов, а также рыб и рептилий, у которых доказана смена пола.

