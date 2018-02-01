ФИФА начала расследование в отношении футболиста сборной России из-за допинга

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дело в отношении российского защитника «Рубина» Руслана Камболова из-за возможного нарушения антидопинговых правил.



«Оно связано с допинг-пробой, взятой в 2015 году», — рассказал источник агентства в Российском футбольном союзе.



В пресс-службе «Рубина» заявили, что не получали уведомлений от ФИФА по поводу расследования. «Футболисты "Рубина" периодически проходят стандартные процедуры допинг-контроля, и в нашем клубе проблем в данном направлении не было», — отметили представители казанской команды.



В нынешнем сезоне 28-летний Камболов сыграл в 13 матчах российской Премьер-лиги. За сборную защитник дебютировал в товарищеском матче против Казахстана.



14 января Daily Mail сообщила, что сборная России планировала принимать допинг во время домашнего чемпионата мира 2018 года. Вследствие этого ФИФА собиралась провести расследование и дисквалифицировать нескольких игроков или полностью отстранить россиян от домашнего ЧМ.



В ноябре 2017 года появилась информация о том, что ФИФА связалась с информатором Всемирного антидопингового агентства Григорием Родченковым с целью получить доказательства применения допинга российскими футболистами. Речь шла о 34 игроках, 23 из которых входили в заявку сборной на ЧМ-2014.



Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля.

