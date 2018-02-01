В США йогов обвинили в белом расизме

Практикующие йогу белые американцы увековечивают идеи превосходства своей расы и колониализма. Такое заявление сделали в Мичиганском университете в США, сообщает The Independent.



Преподаватель религиоведения Шрина Ганди (Shreena Gandhi) опубликовала статью, в которой говорит, что причиной расцвета йоги в США в последние годы является «культурная пустота белого общества, смешанная с идеями белого супремасизма, капитализма и глобализации».



Ганди считает, что американцы относятся к йоге потребительски и игнорируют индийские культурные корни практики. «Это не расизм, который угрожает жизни, но это часть системного расизма, — считает автор. — Учителя йоги на западе уделяют внимание только физической составляющей и не изучают культурный, исторический и философский аспекты, размывая смысл и глубину занятия».



В докладе также говорится о том, что в Соединенных Штатах занятия йогой в основном не доступны людям со средним достатком и ниже. Эта категория включает в себя и мигрантов из Индии, которым на самом деле принадлежит культурное право практиковать йогу, считает ученый.

