Купивший целую деревню мужчина пожелал вернуть деньги

Покупатель деревни в восточной Германии захотел отказаться от приобретения и вернуть деньги. Об этом сообщает издание The Mirror.



Неизвестный мужчина купил немецкую деревню Алвин (Alwine) в земле Бранденбург на аукционе в конце декабря за 140 тысяч евро (приблизительно 9,7 миллиона рублей). Теперь он хочет отказаться от сделки. Он назвал соглашение «лишенным юридической силы», так как заявил о желании приобрести населенный пункт по телефону.



Андреас Клаус (Andreas Claus), мэр немецкого города Ибигау-Варенбрюк, под юрисдикцией которого находится Алвин, заявил, что «догадывался, что что-то такое может произойти». Он встретился с покупателем деревни в декабре и отметил, что тот был несколько ошарашен плачевным состоянием населенного пункта.



Глава аукционного дома Karhausen Маттиас Кнаке сообщил, что юридический спор находится в процессе решения. Аргументы покупателя он считает слабыми. До того, как вопрос между аукционным домом и покупателем не будет решен, деревня остается в собственности бывшего владельца, купившего деревню в 2001 году за одну немецкую марку.



В деревне всего 12 жилых домов, а также несколько гаражей и сараев. В настоящее время в ней проживает 20 человек, большинство из них — пенсионеры. Дома находятся в аварийном состоянии.

