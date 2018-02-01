США спланировали ход войны с Россией и Китаем

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Пол Сельва описал возможную войну с Китаем и Россией. Об этом сообщает Defense News.



«Любая битва с Китаем, если она произойдет, будет в значительной степени морским и воздушным сражением», — полагает военный. По его мнению, в таком конфликте сухопутным войскам и пехоте будет отведена поддерживающая роль.



В возможном конфликте с Россией, полагает Сельва, напротив, в основном будут задействованы ВВС и Армия США. На первоначальном этапе, предполагающем развертывание войск в Европе, сражения между странами могут проходить и на море.



Селва также высказался и о новейших разработках оружия, ведущихся Китаем и Россией. «Мы потеряли наше техническое преимущество по гиперзвуку, но не проиграли битву по гиперзвуку», — считает генерал.



По мнению Селвы, Москва и Пекин далеко продвинулись в развитии этой технологии, при этом Китай, готовый выделять на гиперзвуковые технологии сотни миллиардов долларов, превратил такие работы в национальную программу.



Генерал полагает, что США необходимо уделять внимание разработке маневренных гиперзвуковых летательных аппаратов, способных преодолевать средства ПРО противника.

