Fujifilm объявила о покупке Xerox

Японская корпорация Fujifilm объявила о поглощении американской Xerox. Объединение произойдет на базе уже существующей совместной компании Fuji Xerox, в которой японцы получат 50,1% акций.



Совместная компания выкупит долю Fujifilm (75%) за 6,1 миллиарда долларов, затем японцы направят эти средства для покупки вновь выпущенных акций Xerox.



Прибыль от объединения производства компании оценивают в 1,7 миллиарда долларов к 2022 году.



«Мы рады принять Xerox и ее сотрудников в семью Fujifilm. Нам кажется, что совместными усилиями мы создадим будущее нашей отрасли», — заявил гендиректор Fujifilm Сигэтака Комори.



Как Fujifilm, так и Xerox отчитывались о падении прибыли на фоне отказа офисов от использования бумажных документов. На Xerox также оказывал давление крупнейший акционер Карл Айкан, который призывал руководство компании к стратегическим решения — то есть пересмотру сотрудничества с японцами.



После объявления о сделке на предварительных торгах акции Xerox выросли почти на 4%. Несмотря на анонс сделки, акции Fujifilm в Токио упали более чем на 8%.

