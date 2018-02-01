"Назойливая Россия" в числе основных угроз безопасности мира - генсек НАТО

Нестабильность на Ближнем Востоке, "назойливая Россия", ядерное усиление КНДР являются основными угрозами безопасности современного мира, а терроризм при этом остается дополнительной угрозой. Такое утверждение высказал в интервью сербской газете "Политика" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



"Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой ситуацией с безопасностью за целое поколение. Нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, назойливая Россия, которая нарушает международные границы, ядерное укрепление Северной Кореи и развитие межконтинентальных баллистических ракет являются фундаментальными угрозами для глобальной безопасности и стабильности. Вызовы, подобные терроризму и кибератакам, не знают границ, что дополнительно подрывает нашу безопасность", - заявил Столтенберг.



Ранее генсек альянса выразил обеспокоенность присутствием российских подводных лодок в Средиземном море и в Атлантике, утверждая, что активность российских подлодок находится на самом высоком уровне со времени окончания холодной войны. При этом Столтенберг заявил, что подлодки РФ действуют везде в Атлантике, "ближе к береговым линиям НАТО". По его мнению, существует угроза нарушения связи между союзниками по НАТО в Европе и в Северной Америке.

