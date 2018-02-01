В Украине школы массово закрываются на карантин

Из-за гриппа закрывают школы во многих городах. По состоянию на среду, 31 января, на карантин отправились школы в Виннице, Житомире, Запорожье, Славянске, а также в Днепропетровской области и Закарпатье.



Отмечаются, что закрывают те учебные заведения, где превышен эпидемический порог. Журналисты собрали список населенных пунктов, где дети останутся дома.



Так, с 31 января по 6 февраля не будут работать все школы Винницы. По данным департамента здравоохранения, в городе с начала эпидемического сезона зарегистрировали 38 836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них 22 728 заболевших - дети.



Также карантин объявили в Береговском и Виноградовском районах Закарпатья.



Более ста классов закрыли на карантин в Днепропетровской области: в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Никополе и Павлограде.



В Запорожье из-за гриппа и ОРВИ на преждевременные каникулы пошли 38 классов.



В Житомире все школы со 2 февраля закроют на карантин на неделю.



В Славянске уже временно закрылись 13 школ.

