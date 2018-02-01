Азаров и Арбузов объявлены в розыск - генпрокурор

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщает, что в ходе расследования уголовного производства в отношении преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича украинские правоохранители объявили о новом подозрении и объявили в розыск экс-премьера Николай Азаров и бывшего главу Нацбанка Сергей Арбузов.



В своей странице в соцсети Фейсбук в среду Ю.Луценко написал, что о подозрении объявлено "бывшему премьер-министр Украины Азарову Н.Я. по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО "Укргазвыдобування" и ОАО "Укрнафта" сжиженным газом в особо крупных размерах, причинившее государству ущерб в размере 2,2 млрд".



Экс-главе НБУ С.Арбузову же объявлено о подозрении "по факту соучастия в завладении денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 3,2млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319".

