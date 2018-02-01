Украина укрепит границу с Россией вертолетами

Границу Украины с сопредельными государствами в том числе с Россией укрепят новой боевой техникой, мобильными группами пограничников и вертолетами. Об этом сообщает ТСН.



Украинским пограничникам в 2018 году будет выделено 9 миллиардов гривен, из которых 1,3 миллиарда пойдут на новые вертолеты.



«Граница будет оборудована как отечественными вертолетами, так и вертолетами марки Airbus. На этих вертолетах будет соответствующее оборудование», — сказал министр иностранных дел Украины Арсен Аваков. Первый отряд боевых машин должен появиться уже через месяц.

