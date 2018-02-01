В Тбилиси ждут от Киева ответа по вопросу экстрадиции Саакашвили

Тбилиси ждет ответ от Киева по вопросу экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил главный прокурор республики Ираклий Шотадзе. "По этому вопросу мы неоднократно делали комментарии. Мы обратились с соответствующим требованием к компетентным органам Украины и сейчас уже от них зависит, какие правовые процедуры они проведут", - сказал И.Шотадзе в среду журналистам.



Как ранее заявляли в министерстве юстиции Грузии и Главной прокуратуре, запрос об экстрадиции М.Саакашвили направлялся украинской стороне несколько раз.



В Грузии в отношении М.Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел.



В начале января Тбилисский городской суд по одному из дел заочно приговорил М.Саакашвили к трем годам лишения свободы.



Летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот был за пределами страны. Политику удалось вернуться в Украину. "Рух новых сил" организовал и провел ряд протестных акций.



Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи - это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.



5 декабря 2017 года М.Саакашвили был задержан в Киеве, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его. Политик был объявлен в розыск.



Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.



Самому М.Саакашвили 26 января Апелляционный суд Киева избрал меру пресечения в виде "ночного" домашнего ареста с 22:00 до 7:00 следующего дня сроком до 5 февраля.



М.Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины: покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

