Профицит платежного баланса Украины в 2017г возрос вдвое

Платежный баланс Украины по итогам 2017 года сведен с профицитом $2,566 млрд, что вдвое больше, чем в 2016 году ($1,346 млрд) соответствующие предварительные данные обнародованы на официальном веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).



По данным центробанка, дефицит текущего счета за прошлый год возрос на 11,16% - до $3,835 млрд, что было обусловлено негативным влиянием приостановки торговли с неконтролируемыми территориями (НКТ) и более низким, чем ожидалось, урожаем сельхозкультур.



При этом Нацбанк уточняет, что крупнейшим торговым партнером Украины остаются страны ЕС, доля которых в общем экспорте товаров за 2017 год по сравнению 2016 годом возросла до 35,4% с 31,9% , в общем импорте – до 37,4% с 36,9%. Общий товарооборот со странами ЕС при этом возрос на 26,5% - до $32,458 млрд, в том числе экспорт – на 31,9%, до $14,106 млрд и импорт – на 22,7%, до $18,352 млрд.



В 2017 году возрос также товарооборот с Россией – на 28,9%, до $10,543 млрн, в том числе экспорт – на 10%, до $3,375 млрд и импорт – на 40,3%, до $7,168 млрд за счет импорта угля, нефтепродуктов и удобрений.



Всего объем экспорта товаров за прошлый год возрос на 18,82% - до $39,876 млрд, импорта – на 21,07%, до $49,034 млрд.



НБУ также отмечает, что в прошлом году заметно возрос экспорт услуг - на 13,11%, до $14,080 млрд, прежде всего за счет IT-услуг, услуг трубопроводного и авиационного транспорта. Импорт услуг также возрос - на 7,23%, до $11,77 млрд вследствие существенного увеличения импорта транспортных услуг и роста расходов украинцев на "путешествия".



Чистые поступления по финансовому счету в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, возросли на 36,16% - до $6,405 млрд.



"В отличие от 2016 года, значительную роль в поступлении капитала сыграл государственный сектор - правительство активно привлекало валютные ресурсы, как на внешнем, так и внутреннем рынках", - отметил Нацбанк.



Нацбанк также уточняет, что чистый приток прямых иностранных инвестиций сократился на 29,41% - до $2,307 млрд.



"Завершение большинства программ по рекапитализации банков привело к сокращению объема операций банков по переоформлению долга в уставный капитал до $0,6 млрд по итогам 2017 года (в 2016 году – $2,1 млрд). Без учета таких операций, чистые поступления прямых иностранных инвестиций за 2017 год выросли на 26% - до $1,8 млрд", - объяснил НБУ.



По данным НБУ дефицит текущего счета в декабре 2017 года возрос на 65,47% - до $690 млн. Сальдо поступлений по финансовому счету составило $702 млн (в декабре 2016г – $778 млн), по счету операций с капиталом – "минус" $11 млн ("минус" $2 млн). Таким образом платежный баланс Украины по декабря 2017 года был сведен с профицитом $1 млн, тогда как в декабре 2016 года – с профицитом $359 млн.

