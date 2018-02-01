Госдолг Украины в декабре-2017 остался на уровне $76,3 млрд.

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в декабре 2017 года сократился на 0,03%, или на $0,03 млрд – до $76,31 млрд, сообщается на веб-сайте Министерства финансов. В национальной валюте госдолг возрос на 3,86%, или на 79,67 млрд грн, – до 2,142 трлн грн. По итогам 2017 года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении увеличился на 7,52%, или на $5,33 млрд, в гривне – на 10,98%, или на 211,91 млрд грн.

Согласно сообщению, государственный долг в декабре возрос на 4,42% - до 1,834 трлн грн (в долларах - на 0,5%, до $65,33 млрд), в том числе внешний - на 3,92%, до 1,08 млрд грн (в долларах - на 0,02%, до $38,49 млрд).



Гарантированный государством долг в декабре возрос на 0,68% - до 307,96 млрд грн (в долларах сократился на 3,1% - до $10,97 млрд), в том числе внешний – на 3,15%, до 294,69 млрд грн (в долларах сократился на 0,72% - до $10,5 млрд).



Министерство уточняет, что основная сумма госдолга номинирована в долларах США – 42,71%, еще 30,05% - в гривне, 18,35% - в специальный правах заимствования, 7,73% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.



Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в декабре снизился до 28,07 грн/$1 с 27,01 грн/$1, или на 1,3%, тогда как к концу 2016 года он составлял 27,191 грн/$1.



Как сообщалось, закон о госбюджете-2017 после пересмотра в июле предполагает предельный размер госдолга на конец 2017 года в 1 трлн 823,7 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,4 млрд грн по сравнению 1 трлн 501,48 млрд грн и 444,78 млрд грн на конец 2016 года в законе о госбюджете-2016.

