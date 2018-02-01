В Раде уже готовят правки ко второму чтению законопроекта об Антикоррупционном суде

Сторонники и противники создания Высшего антикоррупционного суда готовят поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта, сообщил народный депутат Украины из фракции "Народный фронт" Леонид Емец.



"И те, кто хотят Антикоррупционный суд, готовят (поправки – ИФ), и те, кто хотят сорвать этот процесс, тоже готовят. Думаю, там будет не одна тысяча правок для того, чтобы нивелировать этот законопроект. На самом деле нужно внести только 5 позиций, на которых настаивает европейское сообщество. И не потому, что они на этом настаивают, а потому, что это сделает Антикоррупционный суд эффективным инструментом победы над коррупцией", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".



Политик перечислил положения, включение которых в законопроект позволит создать эффективный суд. По его словам, необходимо законодательно предусмотреть, что к процессу отбора судей будут привлечены международные институции на уровне посольств США, Великобритании, Евросоюза.



"Возможно, это не самый приятный механизм для нашего самоуважения, но он, к сожалению, единственно действенный… К сожалению, процесс формирования других судебных институций продемонстрировал, что без помощи извне нам не обойтись", - отметил народный депутат.



Кроме того, он пояснил, что общественный орган, который будет сформирован, в том числе из представителей международных доноров, должен иметь неопровержимое право ветировать ту или иную кандидатуру судьи.



По мнению Л.Емца, юрисдикцию Антикоррупционного суда нужно ограничить теми делами, которые расследует НАБУ.



"(Есть - ИФ) Еще два технических пункта, которые должны быть выполнены, чтобы мы могли сказать, что проголосованный закон даст нам Антикоррупционный суд, который будет эффективно работать", - добавил он.



Народный депутат убежден, что будут желающие сорвать голосование за законопроект.



"Будут предлагаться какие-то компромиссные решения, будут предлагаться тысячи правок. Если мы хотя бы наполовину отойдем от озвученного и пойдем на какие-то компромиссы – это будет означать, что у нас будет фейковый антикоррупционный суд. Потому компромиссы во время формирования Антикоррупционного суда не допустимы", - заявил Л.Емец.



На вопрос, есть ли поддержка у озвученных им предложений среди народных депутатов коалиции, народный депутат ответил: "У фракций коалиции нет поддержки даже на стадии внесения его в повестку дня. Напомню, трижды пытались внести в повестку дня и не смогли это сделать".



Кроме того, он отметил, что создание Антикоррупционного суда является составляющей борьбы с коррупцией, которая была условием предоставления Украине безвизового режима. "Если мы откажемся от выполнения взятых на себя обязательств, то нам уже прямо намекают, что вопрос безвиза может быть пересмотрен", - сказал политик.



Как сообщалось, Верховная Рада на заседании 21 декабря 2017 года отозвала законопроект №6011 об Антикоррупционном суде авторства ряда парламентариев. В тот же день ряд экспертов презентовали президенту Украины Петру Порошенко законопроект "О Высшем антикоррупционном суде", который учитывает рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии. 22 декабря 2017 года он был зарегистрирован в Верховной Раде, как внесенный П.Порошенко и определенный как неотложный, но так и не был внесен в повестку дня. Кроме того, в парламенте зарегистрированы еще несколько альтернативных законопроектов.



В январе 2018 года представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что законопроект об Антикоррупционном суде претерпит изменения после первого чтения в Верховной Раде, в нем будут учтены рекомендации Венецианской комиссии и Международного валютного фонда (МВФ) и, по оптимистичным прогнозам, суд сможет начать работу через полгода.



В МВФ заявили, что ожидают коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде во время его подготовки ко второму чтению и закона о пенсионной реформе. В Фонде отметили, что создание Антикоррупционного суда является одним из ключевых требований программы сотрудничества между Украиной и МВФ.



Глава Стратегической группой советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош заявил, что Украина не сможет выплатить свои долговые обязательства без сотрудничества с МВФ.

