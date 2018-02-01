В России призвали Киев полностью снять экономическую блокаду Донбасса

Россия призывает Украину полностью снять экономическую и инфраструктурную блокаду неподконтрольного Донбасса. Об этом заявил постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Борис Грызлов. "Мы призываем Киев отказаться от силового сценария и предпринять реальные, действенные шаги в экономической, гуманитарной и политической сферах", — заявил Грызлов по итогам заседания контактной группы.

По его словам, необходимо полностью снять экономическую и инфраструктурную блокаду Донбасса.



"Продолжить обмен удерживаемыми лицами с тем, чтобы завершить его по формуле "всех на всех", как это предусмотрено в комплексе мер", — подчеркнул он.



Кроме того, по его словам, "надо безотлагательно ввести в действие закон об особом статусе Донбасса, с вступлением его в силу по формуле Штайнмайера и закон об амнистии".



"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер - Прим. Ред.) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

