Названы популярные имена детей среди украинцев

Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2017 году, стали Анастасия, София, Анна, Артем, Максим и Александр. Об этом сообщила заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова в среду, 31 января.



В прошлом году девочки чаще получали имена (в порядке убывания частоты использования) Анастасия, София, Анна, Мария, Виктория, Полина, Вероника, Ева, Злата, Милана и Соломия. Мальчики – Артем, Максим, Александр, Дмитрий, Владислав, Матвей, Иван, Андрей, Илья, Назар, Тимофей.



Помимо традиционных имен, украинцы выбирали и необычные. Среди таких женских: Кукла, Золушка, Принцесса, Мадонна, Олимпиада, Панна, Беллатрисса, Нух, Евлалия, Осийохон, Фаустина, Кэролайн, Япила, Присцила, Вевея, Тиссанде, Айяр.



Среди мужских необычных имен были: Роял, ТиДжей, Ярасвет, Харлампий, Цезарь, Кристофор, Джейкоб, Джонни, Кристобал, Конор, Мухаймин, Дьюдонне-Рене, Потап, Мухаммед Али, Шавкавбек, Родриго, Одиссеас, Аполлон, Прохор-Джай.

