Nuro показала робомобиль для доставки заказов

Стартап Nuro представил прототип компактного беспилотного автомобиля, который предназначен для доставки заказов клиентов по дорогам общего пользования.



Как пишет N+1, робомобиль Nuro R1 имеет сравнимую с обычными автомобилями высоту, но гораздо меньше их по длине и ширине. Благодаря установленному на крыше лидару и нескольким радарам и камерам, расположенным по периметру, Nuro R1 может передвигаться по дорогам со скоростью обычного автомобиля.



По замыслу создателей, робомобиль найдет применение в качестве курьера для доставки клиентам заказов из расположенных неподалеку магазинов. После того как автомобиль подъедет к дому, он пришлет уведомление на смартфон клиента, которому нужно будет подойти к роботу, ввести полученный код и забрать заказ из открывшегося грузового отсека.



Получить более наглядное представление о разработке можно благодаря демонстрационному ролику, опубликованному на YouTube. Создатели робота отмечают, что власти Калифорнии уже дали разрешение на тестирование Nuro R1 на дорогах общего пользования.







