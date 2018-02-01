Nuro показала робомобиль для доставки заказов

Nuro показала робомобиль для доставки заказов

Стартап Nuro представил прототип компактного беспилотного автомобиля, который предназначен для доставки заказов клиентов по дорогам общего пользования.

Как пишет N+1, робомобиль Nuro R1 имеет сравнимую с обычными автомобилями высоту, но гораздо меньше их по длине и ширине. Благодаря установленному на крыше лидару и нескольким радарам и камерам, расположенным по периметру, Nuro R1 может передвигаться по дорогам со скоростью обычного автомобиля.

По замыслу создателей, робомобиль найдет применение в качестве курьера для доставки клиентам заказов из расположенных неподалеку магазинов. После того как автомобиль подъедет к дому, он пришлет уведомление на смартфон клиента, которому нужно будет подойти к роботу, ввести полученный код и забрать заказ из открывшегося грузового отсека.

Получить более наглядное представление о разработке можно благодаря демонстрационному ролику, опубликованному на YouTube. Создатели робота отмечают, что власти Калифорнии уже дали разрешение на тестирование Nuro R1 на дорогах общего пользования.