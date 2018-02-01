Соединение из киви может спасти от заболевания печени

Исследователи из Университета Колорадо обнаружили, что пирролохинолинхинон (PQQ), предотвращал прогрессирование неалкогольной жировой болезни печени у мышей, чьи матери питались жирными продуктами. PQQ - это антиоксидант, содержащийся в грудном молоке, киви, петрушке, папайе и сельдерее, пишет Medical News Today.



Ученые кормили беременных мышей жирными продуктами, типичными для Западной диеты, и следили за здоровьем детенышей этих животных. Специалисты установили: детеныши таких мышей весили на 56% больше по сравнению с детенышами мышей из контрольной группы. Также исследователи заметили у мышат, матери которых питались жирной пищей, изменения в бактериальном составе кишечника, связанные с неалкогольным стеатогепатитом - одной из стадий неалкогольной жировой болезни печени.



Некоторым беременным мышам, питавшимся жирными продуктами, ученые дали PQQ. Специалисты выяснили, что PQQ спасал мышат от изменений в бактериальном составе кишечника. Кроме того, масса тела у детенышей мышей, получавших PQQ, была меньше, чем у тех, чьим матерям не давали PQQ.

