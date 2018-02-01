Саакашвили допросят по делу о событиях на Майдане в 2014 году

Святошинский районный суд Киева 13 февраля допросит бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в качестве свидетеля по делу о событиях на Майдане в 2014 году. Ранее итальянский "5 канал" выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у неких Кобы Нергадзе, Залоги Кварацхелия и Александра Ревазишвили. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.



"Изменить порядок допроса свидетелей. Предоставить возможность дать показания Саакашвили в рамках данного уголовного производства", — заявил в среду председательствующий по делу судья Сергей Дячук в ходе заседания. По его словам, допрос состоится 13 февраля.



Вместе с тем, адвокат экс-бойца "Беркут" Павла Аброськина Александр Горошинский в эфире телеканала "112 Украина" сообщил в среду, что ходатайство о допросе Саакашвили заявила сторона обвинения. Однако Саакашвили сам выступил с инициативой дать свои показания в суде. Сторона защиты не возражала против такого допроса.



"Заявление Михаила Саакашвили о том, что он желает прибыть в суд и дать показания было приобщено к материалам дела. Эти показания, с его слов, касаются итальянского видео, где фигурируют грузинские снайперы и которые указывают на Михаила Саакашвили как на лицо, которое причастно к этим событиям", — сказал Горошинский.



Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.



Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

