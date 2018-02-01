После отъезда Игоря Гужвы в Австрию радикал Мосийчук призвал к убийствам

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что выезд главного редактора "Страны" Игоря Гужвы в Австрию "может привести к неоднократному повторению истории" зверски убитого Олеся Бузины. Об этом Мосийчук сообщал в Facebook сразу в двух "разоблачительных" постах.

"Да когда же наконец эти прокацпсские уроды не смогут бежать из страны и нести ответственность за свои преступления??? Терпение заканчивается и похоже история Бузины имеет шанс на неоднократное повторение! Когда Государство не способно наказывать коллаборационистов и шпионов эту функцию берут на себя неизвестные патриоты!", - написал он.



Это заявление можно трактовать как призыв к убийствам людей, которые Мосийчук и его соратники считают "не патриотами".











