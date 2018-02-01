Украина не станет организованно посылать журналистов на чемпионат мира по футболу в России

Представители Федерации футбола Украины отозвали национальную квоту для аккредитаций журналистов на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена исполкома ФФУ Артема Франкова.



"Ранее Федерация футбола Украины отправила письмо в ФИФА с такими объяснениями, что федерация не берет на себя ответственность за аккредитацию журналистов, потому что не отвечает за их безопасность на чемпионате мира. После чего национальная федерация отозвала свою квоту", - сообщил он.



По словам Франкова, каждый украинский журналист, желающий аккредитоваться на мировое первенство 2018 года, может сделать это через ФИФА, если международная федерация согласится, или через Россию как страну-организатора.



Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Украины не вышла в финальную часть турнира.

