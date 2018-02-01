Сенат Польши без поправок принял антибандеровский закон

Сенат Польши ночью 1 февраля без поправок принял закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков, передает Укринформ. Отмечается, что за принятие документа проголосовали 57 сенаторов, в основном из правящей партии Право и Справедливость, против − 23 сенатора оппозиционных сил, еще двое сенаторов воздержались.

В соответствии с документом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид евреев.



Такое же наказание законом вводится за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание преступлений украинских националистов.



Кроме того, вводится наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте, которые власти страны считают неправдивыми.



После утверждения Сенатом закон попадает на подпись главы государства.



В ходе обсуждения поправок в Сенате была поднята тема трагических событий 10 июля 1941 года, когда во время еврейского погрома в городке Едвабне на востоке страны польские националисты убили, по разным данным, от 340 до 1,5 тыс. евреев. Долгое время считалось, что виновниками трагедии были гитлеровцы, оккупировавшие в то время город, однако в 1990-х годах было доказано, что ответственность за эту трагедию несут поляки. Александр Квасьневский, занимавший пост президента Польши в 1995-2005 годах, в 2001 году принес извинения за это преступление, но нынешний президент Анджей Дуда, выступая в 2015 году на предвыборных дебатах, заявил, что поляки не участвовали в Холокосте, а обвинения в этом - ложь. Сейчас сенатор Богдан Борусевич задался вопросом, кто теперь будет заниматься этой темой - суд или эксперты-историки.



В обновленном законе констатируется, что каждый, кто публично приписывает польскому народу или государству ответственность или соучастие в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира, а также военных преступлениях, должен быть наказан штрафом или лишен свободы на срок до трех лет.



Новый польский закон стал причиной кризиса в отношениях Польши и Израиля. Последний рассматривает эту норму как возможность ввести наказание за показания жертв Холокоста. В распространенном в субботу заявлении израильского внешнеполитического ведомства содержится призыв к польским властям изменить положения закона до его перехода на дальнейшие стадии утверждения.



Польские власти заявили, что не намерены ничего менять и ускорили работу над законопроектом. Польская сторона утверждает, что новые поправки призваны только защитить польский народ от распространения клеветы и диффамации, никак не ограничивая научные исследования или культурную деятельность, связанные с Холокостом.



