ИГИЛ и «Аль-Каида» Украины

Российский лидер Владимир Путин выразил огорчение тем, что он не был включен в «список врагов» США, отметив: «Обидно, слушай». А что тут скажешь? В этом списке под названием «кремлевский доклад», в который входят 114 российских политиков и 96 бизнесменов, и против них министерство финансов США «может применить санкции», — практически все руководство страны, кроме Путина. Премьер-министр Дмитрий Медведев, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, даже министр иностранных дел Сергей Лавров…

Разумеется, это одно из проявлений концепции мира американской гегемонии, которая сейчас идет на спад, перед президентскими выборами в России.



Неолиберальное крыло американского истеблишмента, создавая внутри страны наполнитель для «Рашагейт» (Russiagate) против президентства так называемого «изоляциониста» Дональда Трампа, во внешней политике бросает такой вызов Москве. И не замечает ни поисков путей сотрудничества со стороны Москвы, ни отсутствие какого-либо идеологического позиционирования в отличие от времен СССР.



Из двух фронтов, выводящих на передний план американскую позицию, мы знаем, что происходит в Сирии: известная тактика «разделяй и властвуй» на основе политического исламизма и этнической принадлежности в сопровождении излюбленного инструмента в виде радикального джихадизма. А в Восточной Европе — Украина. Здесь орудуют «любимые праворадикалы» ЦРУ.



Дело не в Трампе, которому в США приписывают «ультраправые взгляды». На днях бывший вице-президент США Джо Байден с важным видом рассказал, как он добился от украинского руководства увольнения генерального прокурора Украины в 2016 году: «Я сказал: "Если не уволите, забудьте о миллиарде долларов помощи", — и они уволили». Также Байден отстаивал идею снабжения Киева оружием против России. Трамп продолжает эту политику.



США, стравив друг с другом людей, которые в течение десятилетий жили как граждане одной страны, после государственного переворота 2014 года породнили Украину с праворадикалами. Минское соглашение по Донбассу, которое стало результатом обычной реакции России на кризисы в ее ближнем зарубежье, давно лежит в долгом ящике. А война, проводимая США руками праворадикалов, идет полным ходом.



Интересные подробности на эту тему содержит статья журналиста Макса Блюменталя (Max Blumenthal). Сообщается, что в прошлом ноябре военная делегация из США посетила место дислокации бойцов батальона «Азов», которые носят эмблему неонацистов «вольфсангель» (Wolfsangel), с целью отрегулировать программу «обучай — оснащай». Фотографии с изображением этого события и бойцов, испытывающих противотанковые вооружения, полученные от одной техасской компании, были размещены на сайте «Азова», а впоследствии удалены.



«Азов» — это ИГИЛ / «Аль-Каида» Украины. Здесь концентрируются ультраправые иностранные бойцы из Франции, Германии, Скандинавии. Обучение проводят специалисты, в частности, бывший шведский снайпер Микаэль Скиллт (Mikael Skillt). Батальон связан с подпольными отделениями «Мизантропик Дивижн» в Европе.



«Азов» входит в структуру министерства внутренних дел Украины. После переворота 2014 года неонацистов представляет Социал-национальная ассамблея под руководством депутата Рады Андрея Билецкого. Ее члены работают и в полицейской организации. Основатель партии Андрей Парубий поднялся до председателя парламента. Когда Антона Геращенко, советника министерства внутренних дел Украины, спрашивают о Социал-национальной ассамблее, он может сказать: «Это партия украинских патриотов. Когда, позвольте спросить, богатые европейцы придут сюда и повоюют вместо того, чтобы читать нам лекции о моральных ценностях и политической принадлежности». Отныне Степан Бандера — пособник фашистов — возведен в ранг «национального героя» на Украине. В Киеве факельные шествия неонацистов — привычный ритуал.



И Киев на фоне решения администрации США одобрить поставки оружия на Украину на сумму 47 миллионов долларов издал закон, который заколотит последний гвоздь в крышку гроба минского процесса. В законе, дожидающемся подписи Порошенко, Донбасс упоминается как «оккупированная территория», на которой должна проводиться «антитеррористическая операция». Донбасс, отрезанный от всех коммуникаций, транспортного сообщения, банковской системы, где даже не выплачивается заработная плата, открыто объявляется «территорией войны».



Майданный переворот, взлелеявший неонацизм на Украине, а также события в Сирии либералы и левые либералы воображают «народной революцией». Подобно тому, как джихадистов в Сирии либеральные СМИ представляют «менее экстремистскими», неонацистов на Украине они, если не игнорируют, то преподносят в качестве «нормы». И изобилуют интервью с добровольцами «Азова», утверждающими, что Украине нужна хунта, которая ограничит гражданские права, но объединит страну и наведет порядок.



Да, когда-то Рейган принимал в Белом доме бандеровца Ярослава Стецько, участвовавшего в еврейском погроме, и мог сказать: «Ваша борьба — это наша борьба. Ваша мечта — это наша мечта».



Источник: Cumhuriyet



