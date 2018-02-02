Защитники животных предложили сделать черепашек-ниндзя веганами

Американская зоозащитная организация PETA («Люди за этичное обращение с животными») предложила сделать черепашек-ниндзя веганами. Об этом говорится в обращении в телеканал Nickelodeon, опубликованном на сайте сообщества.



Мультперсонажам, чьим любимым блюдом является пицца, предложили вариант лакомства на безмолочной основе. «Современные дети любят веганскую пищу, так почему бы обновленным черепашкам-ниндзя не любить ее? Веганская пицца очень популярна, она гораздо полезнее и гораздо добрее по отношению к животным, чем старомодная пицца с молочным сыром. По нашему мнению, это то, что должны поддерживать герои», — отметили зоозащитники.

