У Илона Маска кончились огнеметы

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск распродал все 20 тысяч огнеметов, которые будут выпущены под маркой The Boring Company. Об этом сообщает Bloomberg.



Цена инструмента составляла 500 долларов. Маск характеризовал оружие как безопасный огнемет на случай зомби-апокалипсиса. При этом в стоимость не включены налоги и доставка, так что итоговая цена превышала 700 долларов. Заказы на оборудование больше не принимаются, за четыре дня компания Маска заработала на «оружии против зомби» 10 миллионов долларов. Эти средства предприниматель планирует пустить на закупку оборудования для The Boring Company и оплату услуг юристов и лоббистов.



В комплект к огнемету The Boring Company первоначально предлагала огнетушители по 30 долларов. Однако позднее Маск сообщил в Twitter, что к каждому огнемету будет прилагаться бесплатный огнетушитель в качестве подарка от фирмы.



Компания Илона Маска The Boring Company финансирует строительство тоннеля между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном.