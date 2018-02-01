МВФ назвал условия возобновления финансирования Украины

Закон об Антикоррупционном суде и приведение цен на газ к рыночному уровню являются основным условиями завершения четвертого пересмотра программы расширенного финансирования Международного валютного фонда для Украины и выделения нового транша. Об этом сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман, пишет Интерфакс-Украина.



По его словам, цель внедрения рыночных цен на газовом рынке – избежать искусственной сегментации рынка отдельно для домохозяйства и отдельно для промышленности.



"Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели: надеемся на скорое их выполнение", - сказал Люнгман



Среди других задач он выделил удержание инфляции, позитивно оценив повышение учетной ставки Нацбанком, сохранение политики гибкого обменного курса для поддержания конкурентоспособности украинской экономики.



Глава представительства отметил, что международные резервы Украины выросли на $6,5 млрд – до $19 млрд, однако необходимо наращивать их и далее – до $30 млрд, чтобы обеспечить защиту от внешних шоков.



Он также призвал в политике повышения зарплат ориентироваться на рост продуктивности труда, так как чрезмерное увеличение зарплат повредит стабильному росту.

