ГПУ готова просить об экстрадиции Гужвы

Генеральная прокуратура Украины готова просить у Австрии экстрадировать главного редактора издания Страна.ua Игоря Гужву. Об этом в четверг, 1 февраля заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.



По его словам, это произойдет в том случае, если он будет объявлен в розыск и следствие обратится с соответствующим запросом.



Накануне издание Страна.ua в обращении к президенту Украины заявила о том, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей".



Гужва заявил, что в Украине получал угрозы физической расправы и убийства. Австрийские власти уже выдали главреду документ о пребывании в стране.



Напомним, Игоря Гужву обвиняли в вымогательстве. Народный депутат от фракции Радикальная партия Дмитрий Линько заявил, что редакция интернет-издания Страна.ua требовала от него денег за неразмещение компрометирующих материалов.

