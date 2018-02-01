Украина за год нарастила импорт газа из ЕС на треть

Украина в прошлом году увеличила импорт газа из европейских стран на 27% (на 3 млрд куб м.) – до 14,1 млрд куб м. Об этом сообщается на официальном сайте Нафтогаза.



"Важным результатом года стало увеличение объемов и доли импорта частными трейдерами и потребителями газа. В прошлом году эти компании импортировали в 1,8 раза больше газа, чем в 2016 году – 5,4 млрд куб. м против 2,9 млрд куб. м. В 2017 году газ в Украину импортировали 67 компаний (в 2016 году - 34 компании)", - говорится в сообщении.



Как отмечается, в 2017 году Нафтогаз импортировал с европейского рынка 8,7 млрд куб. м газа, что на 6% (на 0,5 млрд куб. м) больше, чем годом ранее. Компания вела закупки газа у 13 европейских поставщиков, против 15 поставщиков в 2016 году.



"Ни одна из этих компаний не поставляет больше 30% объема импортированного газа", - уточняют в НАК.



В Нафтогазе добавили, что в 2017 году закупки газа у российского Газпрома не проводились.

