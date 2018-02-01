Украинский пятиборец Александр Пинчук получил гражданство Латвии

Сейм Латвии на заседании в четверг за особые заслуги перед государством присвоил латвийское гражданство украинскому пятиборцу Александру Пинчуку.



С просьбой предоставить гражданство А.Пинчуку, выразившему желание жить и продолжать спортивную карьеру в Латвии, в Сейм обратилась Латвийская федерация современного пятиборья.



На Олимпийских играх 2020 и 2024 гг. А.Пинчук сможет выступать в составе олимпийской сборной Латвии.



В августе 2016 года А.Пинчук получил временный вид на жительство в Латвии.



По закону Сейм может предоставить гражданство человеку, имеющему особые заслуги перед Латвией.

