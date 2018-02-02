Джима Керри признали невиновным в суициде его бывшей подруги

Американского актера Джима Керри признали невиновным в самоубийстве его бывшей подруги Катрионы Уайт, которая умерла от передозировки рецептурными лекарствами в 2015 году.



Дело официально закрыто, передает The Hollywood Reporter.



Процессе между Керри и родственниками покойной Уайт тянулся несколько лет. Однако после того, как экспертиза установила, что женщина подделала результаты анализов, в деле пошли сдвиги.



Было установлено, что она использовала поддельные результаты анализов в качестве доказательства того, что до встречи с Джимом не имела венерических заболеваний и обвинила актера в том, что это он ее заразил.



Мать и вдовец Катрионы пытались доказать в суде, что кинозвезда довел женщину к самоубийству, оказывая, с помощью своих адвокатов, психологическое давление на нее.



Джим Керри же утверждал, что сначала Катриона, а после ее смерти и ее мать пытались шантажировать его. Адвокат стороны, потерпевшей поражение, отказался от комментариев.



Напомним, Джим и Катриона разошлись незадолго до смерти женщины. Актер был на ее похоронах и даже помогал нести гроб.

