Голобуцкий ответил Герусу на призыв бороться с РАБ-тарифами

По словам политолога, все «околополитические любители экспертизы» критикуют не саму систему стимулирующего тарифообразования (признавая ее прогрессивной и эффективной), а единую ставку на старые и новые активы, что, по их мнению, нарушает некие законы социальной справедливости. Однако разная ставка существовала лишь в РФ и то недолго.



«Европейская практика такова, что никто не устанавливает разные ставки на старую и новую базы активов (как предлагают доморощенные марксисты). Единственная страна, в которой решили выпендриться и придумать свой велосипед (тоже, наверное, из соображений социальной справедливости), – это Российская Федерация. Но велосипед, хоть и скрепный, оказался кривым и с квадратными колёсами. Поэтому никуда не поехал. И после нескольких лет бессмысленных мучений был выброшен на помойку».



Однако, как отмечает Алексей Голобуцкий, это не мешает «попыткам впарить тот же квадро-велик Украине – под видом борьбы с олигархами и защиты социальной справедливости. Мол, все тупые и коррумпированные, и только Герус – умный и справедливый. Он знает, как не дать украсть «30 млрд».



Политолог также высмеял Андрея Геруса, который заявлял, что раз он выступает против РАБ-тарифов, значит все обвинения о его связи с Коломойским безосновательны. «А вот что меня рассмешило, так это его пассаж о Коломойском: мол, если против PAБа – значит, все подозрения о связи с Коломойским безосновательны, можно признать честным человеком. Гм... Во-первых, Коломойский не только совладелец нескольких облэнерго, но и собственник украинских ферросплавных заводов (критично зависящих от цены на электроэнергию). И тут нужно считать, что ему выгоднее – зарабатывать на PAБ или на дешёвой электроэнергии», - пишет он.



Напомним, 10 января было опубликовано постановление НКРЭКУ о введении RAB-тарифов для облэнерго, что будет стимулировать последних к сокращению расходов и модернизации сетей.



Основными критиками решения НКРЭКУ традиционно выступили Герус, Войцыцкая и Кучеренко, отмечая, что ставка на старые и новые активы должны быть разной. При этом на пресс-конференции 31 января Кучеренко не смог ответить на вопрос журналистов, в каких странах мира работает система с разными ставками.

