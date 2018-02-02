Ученые ополчились на рыбий жир и подсолнечное масло

Международная группа ученых под руководством испанского университета Гранады выяснила, что долгосрочное употребление в пищу подсолнечного масла или рыбьего жира может привести к воспалительным процессам в печени. Об этом сообщается на научном портале MedicalXpress.



Исследователи в ходе испытаний пришли к выводу, что подсолнечное масло, а также рыбий жир способны привести к развитию неалкогольного стеатогепатита. По сравнению с оливковым маслом, указанные выше продукты способны вызывать фиброз, ультраструктурные изменения печени. Помимо этого, рыбий жир у подопытных крыс ускорил окислительные процессы, которые обычно начинаются в пожилом возрасте, а также изменил относительную длину теломеров — концов хромосом, укорочение которых может вызвать старение клеток, а удлинение которых может вызвать рак.



Рыбий жир, богатый омега-3 жирными кислотами и витамином D, считается одним из самых полезных продуктов. По мнению специалистов, он предотвращает сердечные заболевания, помогает сохранить здоровую функцию мозга и защищает от воспалительных заболеваний.

