Польские небратья

Широко анонсированная президентами Украины и Польши в Харькове «эксгумация украинско-польских отношений» блестяще провалилась. Напомню, что в прошлом году Петр Порошенко и Анджей Дуда договорились создать межгосударственную комиссию «высокого уровня», которая должна решить все «спорные исторические и идеологические вопросы, в том числе и эксгумацию поляков, захороненных в Украине». Мораторий на эксгумацию поляков наложил господин Вятрович, который усердно строгает последние лет десять-пятнадцать новую версию истории нации.



До этого была «война памятников», когда поляки громили «бандеровские могилы», а патриоты украинской нации отвечали абсолютно симметрично. Высокие европейские отношения, х...ле. Чтобы погасить приступ «любви» двух как бы братских народов, решили все спустить на тормозах. Комиссия, академический дискурс историков, обтекаемые формулировки и прочая отвлекающая лабуда. Гарант нации заверил Дуду, что «процессу эксгумации дан зеленый свет». Короче, Кремлю не удалось «вбить клин в многовековую дружбу братских народов». Ну да. Ага. Конечно.



Рвануло в январе. 26 января Сейм Польши принял закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии». За отрицание преступлений ОУН-УПА и бандеровцев предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Прикол в том, что «бандеровская идеология» является в Украине официальной, то есть государственной. Помните надпись на камуфляже верховного главнокомандующего «циничный бандера»? Три года. Или штраф в размере до 1000 евро. Это как польский суд решит.



Понимаете, кроме Бандеры, у нас больше нет раскрученного исторического «личностного бренда». Шевченко не подходит. Поэт, да и в биографии товарища есть определенные моменты, свидетельствующие о сотрудничестве с кремлевскими оккупантами. Да, есть Шухевич, но он довольно стремный. ЕС вообще не поймет, если генерал СС станет базовым идеологическим мэмом Киева.



Паблики экспертов-шумеров, волонтеров и «аналитиков» канала «112» стали подгорать. Вся надежда была на Сенат Польши, который, чисто гипотетически, мог заветировать антибандеровский законопроект. Появились прогнозисты, которые уверенно утверждали, что «ляхи не рискнут доводить дело до конфликта, который может привести к восстанию миллионов заробитчан, работающий в Жечи Посполитой». Да хрен там

Вашингтон почему-то совершенно не обеспокоен запретом в Польше официальной украинской идеологии. Зрада? Вне всякого сомнения. Еврейское лобби в США сумело оперативно среагировать на польский закон, а на целого министра иностранных дел великой аграрной сверхдержавы Климкина в Штатах положили с прибором

Остальные «исторычни постати» новейшей версии истории Украины вызывают больше вопросов, чем ответов. И надо вкладывать большие средства в сериалы «Киборг Петлюра» или «Спайдермен Мазепа», чтобы героизировать запасных «борцов за свободу нации». Бандера в освободившуюся после революции гидности и декоммунизации нишу вписался идеально. Это чтобы вы понимали всю силу публичного унижения древней нации.Понятно, что паблики экспертов-шумеров, волонтеров и «аналитиков» канала «112» стали подгорать. Вся надежда была на Сенат Польши, который, чисто гипотетически, мог заветировать антибандеровский законопроект. Появились прогнозисты, которые уверенно утверждали, что «ляхи не рискнут доводить дело до конфликта, который может привести к восстанию миллионов заробитчан, работающий в Жечи Посполитой». Да хрен там: Сенат утвердил закон в первозданном виде, то есть без малейших поправок. В течение недели президент Дуда должен его подписать. Надежды на то, что он что-то там наложит, практически нет. Над родиной шумеров поднялось зарево рвущихся в возмущении «пуканов». Стоит настоящая канонада, поскольку поляки смешали с дерьмом официальную идеологию революции достоинства, одним легким движением перечеркнули с таким трудом эксгумированную историю «великой нации». Думаете, я преувеличиваю? Отнюдь. Посмотрите, как заметался директор «памяти» Вятрович. Ему и так нелегко приходится, поскольку все считают своим долгом потроллить «хранителя генов нации» за щупальца Высоцкого, Булгакова и Цоя. Каждый норовит написать в каментах «Цой жив», а высказывания известного патриота-«вешателя» Бориса Филатова даже приводить стыдно. Сплошной нецензурный мат. Наверное, бывает и цензурный мат, но пока я о нем не слышал.Так вот, сначала Вятрович совершенно четко определил, что антибандеровский закон (в Украине он называется «скандальным») направлен лично против него. «Ответственность распространяется не только на граждан Польши, но и на иностранцев, которые даже не проживают на польской территории: написал или сказал что-то неправильное – против тебя возбуждается уголовное дело». Директор явно очень занервничал, поскольку намекнул на экстрадицию. Вы представляете, что происходит? Единственного «хранителя национальной памяти» по запросу польских властей с мешком на голове экстрадируют в Варшаву. Там ему быстренько впаивают три года, суют в камеру к уголовникам. А ему туда нельзя, поскольку он, с...ка, красивый. Не буду описывать подробности дальнейшего пребывания Вятровича на польской зоне. Они, с одной стороны, просто ужасны, а с другой – могут приблизить Вову к европейским гендерным ценностям. Может, втянется. Понравится. Не знаю.Видимо, осознав свою перспективу, Вятрович решил «сместить акценты». И выступил с прямо противоположным заявлением: «скандальный законопроект направлен, в первую очередь, против проживающих в Польше украинцев и поддерживается пророссийскими силами». В качестве аргумента впечатлительный директор приводит преамбулу польского закона: «Принимая во внимание растущее миграционное движение из Украины, когда носители идеологии украинского национализма и адепты мировоззрения, опирающегося на прославление формирований, совершивших геноцид, все более представлены в Польше, что приводит к напряженности в украинско-польских отношениях…». Другими словами, сядут все: и заробитчане-«носители идеологии украинского национализма», и сам Вятрович, которого «могут экстрадировать», и даже… Но не будем об этом.Госдеп США оперативно отреагировал на антибандеровский закон, однако встал на защиту евреев. «Соединенные Штаты обеспокоены последствиями принятия закона для отношений Польши с США и Израилем… поскольку там содержатся формулировки о запрете упоминания «польских лагерей смерти». Что интересно: Вашингтон почему-то совершенно не обеспокоен запретом в Польше официальной украинской идеологии. Зрада? Вне всякого сомнения. Еврейское лобби в США сумело оперативно среагировать на польский закон, а на целого министра иностранных дел великой аграрной сверхдержавы Климкина в Штатах положили с прибором.Глубина кризиса украинско-польских отношений еще предстанет перед нами во всей своей пугающей красе. Вы знаете, что Львовский облсовет оперативно распорядился вывешивать красно-черные флаги, фактически запрещенные в Польше, на всех госзданиях по праздникам, которые, естественно, тоже запрещены в «братской державе». Процесс активно пошел. Ганна Гопко (глава парламентского комитета ВР по иностранным делам) бьется в истерике. Партия «Свобода» Тягнибока призывает уволить Климкина и начать формировать добровольческие батальоны для защиты нации от «ляхив». В одно мгновение «большой друг Украины» превратился в «агента Кремля», который последовательно проводит пророссийскую политику.Извините, не пишу в конце как обычно «СУГС», поскольку все наши устоявшиеся кричалки – «Слава Украине – героям слава», «Слава нации – смерть врагам» тоже запрещены поляками. Как и ОУН-УПА, портреты Бандеры и другие достижения революции гидности.