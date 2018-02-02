Любителей порно признали самыми удобными жертвами

Каждый четвертый вирус для телефона или планшета маскируется под контент для взрослых. Об этом сообщается в блоге компании «Лаборатория Касперского».



В половине случаев под видом порнографии встречается кликер — программа, которая самостоятельно исследует рекламные объявления и подписывает владельца гаджета на платные услуги. Деньги в таком случае снимаются сразу с мобильного счета.



Второй по популярности вирус — банковский троянец. Он реже попадает на устройства пользователей, но наносит более ощутимый вред: его работа состоит в запугивании и шантаже человека. Часто такое программное обеспечение блокирует экран и выводит сообщение об обнаружении запрещенного контента, к примеру, порнографических роликов с участием детей. Злоумышленники обещают оставить жертву в покое в обмен на выкуп.



Популярность этого вида мошенничества объясняется подчиненным положением жертвы: как правило, посетители сайтов для взрослых боятся, что об их досуге кто-то узнает. Этот страх делает пользователей легкой мишенью. Переход всего мира на мобильные гаджеты подстегнул киберпреступников переписывать свои коды под смартфоны и планшеты.



В 2017 году от вирусов, предлагаемых под видом порнографии, во всем мире пострадало 1,2 миллиона человек. Специалисты по кибербезопасности считают, что если посещать только безопасные сайты и не пользоваться неофициальными приложениями, то возможно легко обойти все ловушки мошенников.

