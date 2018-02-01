Интересные факты букмекерских контор

Букмекерский бизнес корнями уходит в далекое прошлое. Первые ставки делались еще на гладиаторских боях и гонках на колесницах в Древнем Риме. А первые букмекерские конторы, принимавшие ставки на скачках, появились в восемнадцатом веке. К девятнадцатому веку бизнес вполне оформился и стал профессиональным, а в период двадцатого шло его укрупнение и усложнение. Появилась целая армия профессиональных аналитиков, оснащенных электронной техникой со сложнейшим программным обеспечением.



Можно ли заработать состояние на беттинге?



Основным направлением работы букмекерских контор является спорт. Ежедневно миллионы людей с замиранием сердца следят за игрой любимых команд и делают ставки на их победу. Бонус коды – еще одно преимущество игры в букмекерской конторе. Но есть и профессиональные беттеры, которые полагаются не на симпатии, а на четкий математический расчет. Например, молодой англичанин Патрик Вейтч, получивший прозвище «гроза букмекеров» занимается беттингом с 8 лет. За свою жизнь, а ему не больше 30, он заработал игрой около 10 миллионов евро. Дошло до того, что ни одна контора не хочет принимать у него ставки лично и ему приходится действовать через посредников или по телефону. Молодое математическое дарование так и не смог получить образование из-за пристрастия к игре.



Новые экзотические направления букмекерского бизнеса



Современные азартные игроки не хотят ограничиваться только спортом и готовы поставить на любые события со спорным исходом в политике, искусстве, шоу-бизнесе. Спрос рождает предложение, и букмекерские конторы расширяют сферу своей деятельности. Сегодня в них можно делать самые экзотические ставки:



• Ставки на погоду: на осадки, на температуру, на скорость ветра в определенном регионе планеты, количество и силу землетрясений, наводнения, торнадо. Англичане, например, ежегодно тратят миллионы фунтов на то, чтобы поспорить будет ли «белое Рождество»? И, как правило, проигрывают, ведь в Британии снег – большая редкость.



• Ставки на конец света. В 2012 году весь мир был охвачен ажиотажем по поводу окончания календаря майя и наступления конца света. Букмекеры быстро отреагировали на это и начали принимать ставки. Вероятность события оценивалась 1:100. Понятно, что если бы конец света наступил в реальности, то выигрыш в 100 долларов на каждый поставленный доллар некому было бы выплачивать.



• Ставки на контакт с инопланетянами. Такую ставку сделал британец в букмекерской конторе Ladbrokes в 90-е годы прошлого века. Он утверждал, что до конца двадцатого века человечество обнаружит живых или мертвых инопланетян. В 2000 году клиент пришел за выигрышем, принеся пачку вырезок из газет и журналов, в которых многие ученые подтверждали существование инопланетян. Контора отказалась выплатить деньги, посчитав такие доказательства недостаточными.



• Ставка на карьеру ребенка. Англичанин Эдди Киркленд в 1992 году в известной букмекерской конторе William Hill поставил 100 фунтов на то, что его одиннадцатилетний сын Крис до достижения тридцатилетнего возраста сыграет за национальную сборную Англии по футболу. Киркленд-младший не подвел отца, и в возрасте 25 лет дебютировал в матче первой сборной Англии, защищая ворота. Крис стал всемирно известным футболистом, а отец получил от William Hill выигрыш 10000 фунтов стерлингов.



Чудеса случаются



И все же, несмотря на многочисленные новые направления работы букмекерских контор, спорт продолжает оставаться приоритетом. Именно в этой сфере происходят настоящие чудеса:



• В 2001 году простой рабочий из Стаффордшира Мик Гиббс в экспрессе из 15 матчей Лиги Чемпионов с ничтожной ставкой меньше доллара и фантастическим коэффициентом 1666 666 выиграл 833 000 долларов.



• В 2010 году за несколько минут до окончания матча сборных Анголы и Мали при очевидном проигрыше сборной Мали 0:4, один из болельщиков рискнул и поставил в PaddyPower 50 фунтов с коэффициентом 1000 на то, что малийцы смогут отыграться. Матч закончился со счетом 4:4. Такой же безумный поступок совершил в 2008 году на отборочных матчах на Чемпионате мира 2010 года белорусский болельщик. Он поставил 0,5 доллара и угадал исход четырнадцати матчей! Его выигрыш составил около 105 тысяч долларов.



Примеров множество, чудеса случаются. Миллионы людей ежегодно вкладывают миллиарды долларов в ставки на удачу. Но только на Фортуну надеяться не стоит, она дама капризная. Победа в спортивном беттинге – это сбор информации, анализ и стратегия. Ну а удача, конечно, не помешает.



