Власти США обвинили МОК и ФИФА в коррупции

Министерство юстиции США начало расследование фактов коррупции в Международном олимпийском комитете (МОК), Международной федерации футбола (ФИФА), Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), а также в Национальном олимпийском комитете США. Об этом сообщает The New York Times.



По информации издания, Минюст заинтересовался возможным отмыванием денег, вымогательством и мошенничеством. Махинации связаны с выборами хозяев двух чемпионатов мира по легкой атлетике — 2019 и 2021 года, полученных Дохой и Юджином (США). В рамках дела власти рассчитывают получить свидетельские показания, документы и записи о финансовых транзакциях.



Расследование также касается компании Helios Partners, которая, предположительно, помогла России получить права на проведение Олимпийских игр-2014 в Сочи и чемпионата мира-2018 по футболу.

