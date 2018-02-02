Фьюри лишили последнего чемпионского пояса

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, сохранивший на данный момент у себя только один чемпионский пояс, по версии журнала The Ring, лишился своего пояса.



"Тайсон Фьюри был горд, когда получил наш чемпионский титул, но мы не можем так легкомысленно относиться к своему поясу, если его обладатель не собирается проводить бои и защищать его. Мы желаем Тайсону Фьюри всего наилучшего в его карьере и будем рады, если в ближайшее время он окажется в числе претендентов на пояс The Ring", – заявил журнал, объявляя о лишении спортсмена титула.

