Украинцы сократили потребление газа

В 2017 году Украина совокупно сократила использование природного газа по сравнению с 2016 годом на 4%. Об этом в среду, 31 января, сообщила пресс-служба Нафтогаз Украины. Отмечается, что общее потребление газа в стране уменьшилось на 1,3 млрд куб. м (с 33,2 до 31,9 млрд куб. м). В то же время население Украины за год сократило потребление природного газа по сравнению на 6% - до 11,2 млрд куб. м.



Промышленность также сократила потребление газа на 6% - до 9,1 млрд куб. м.



Теплокоммунэнерго при производстве тепловой энергии для нужд населения в 2017 году сократили потребление газа на 19% - до 4,6 млрд куб. м.



В то же время технологические затраты на добычу, транспортировку и распределение газа в 2017 году увеличились на 16% - до 4,4 млрд куб. м.



"Увеличение использования газа этой категории потребителей связано прежде всего с ростом объемов транзита российского газа", - пояснили в пресс-службе Нафтогаза.

