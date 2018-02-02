Названа цена венесуэльской криптовалюты

Начальная стоимость венесуэльской криптовалюты El Petro составит 60 долларов. Первая эмиссия должна состояться в период с 20 февраля по 19 марта. Об этом сообщает телеканал Globovision.



В ходе предварительных торгов реализуют 38,4 миллиона El Petro. В общей сложности планируется выпустить порядка 100 миллионов единиц этой криптовалюты.



Стоимость El Petro установлена на уровне примерной цены за один баррель венесуэльской нефти по состоянию на середину января 2018 года. Однако власти страны отметили, что в зависимости от колебаний цен на нефть стоимость национальной криптовалюты будет меняться.

