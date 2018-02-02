Спасатели призывают украинцев не выходить на замерзшие водоемы

Спасатели призывают украинцев не выходить на замерзшие водоемы

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины призывает украинцев не выходить на замерзшие водоемы. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели заявляют, что лед сейчас слишком тонкий и ненадежный.

"В связи с частыми перепадами температурных показателей толщина льда на украинских водоемах пока слишком тонкая и ненадежная, поэтому возникает высокая вероятность несчастных случаев, заложниками которых могут стать как рыбаки, так и случайные рядовые граждане", - отмечают спасатели.

Во всех регионах Украины спасатели ежедневно отправляются к замерзшим рекам и озерам с профилактическими беседами, общаются с населением относительно соблюдения правил безопасности во избежание травматизма и гибели на воде.

"С целью предупреждения несчастных случаев на замерзших реках и озерах Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает не выходить на лед и предупреждать об этом своих детей. Заядлым рыбакам также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду", - отмечается в сообщении ГСЧС.