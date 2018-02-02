Спасатели призывают украинцев не выходить на замерзшие водоемы

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины призывает украинцев не выходить на замерзшие водоемы. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС.



Спасатели заявляют, что лед сейчас слишком тонкий и ненадежный.



"В связи с частыми перепадами температурных показателей толщина льда на украинских водоемах пока слишком тонкая и ненадежная, поэтому возникает высокая вероятность несчастных случаев, заложниками которых могут стать как рыбаки, так и случайные рядовые граждане", - отмечают спасатели.



Во всех регионах Украины спасатели ежедневно отправляются к замерзшим рекам и озерам с профилактическими беседами, общаются с населением относительно соблюдения правил безопасности во избежание травматизма и гибели на воде.



"С целью предупреждения несчастных случаев на замерзших реках и озерах Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает не выходить на лед и предупреждать об этом своих детей. Заядлым рыбакам также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду", - отмечается в сообщении ГСЧС.

