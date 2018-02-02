В Украине выросли продажи новых авто

Украинский авторынок за первый месяц 2018 года показал существенный прирост продаж. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает Укравтопром.



Так, за январь 2018 года в Украине было продано 6,6 тыс. новых автомобилей. Это на 37 процентов больше, чем в январе прошлого года.



Лидером первого месяца 2018 стал японский бренд Toyota. Его результат – 941 проданных на украинском рынке новых машин. По сравнению с январем прошлого года спрос на Toyota вырос на 91 процент.



Вторая позиция у Renault – 589 шт. Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 21 процент.



На третьем месте Volkswagen. Владельцами новых авто бренда в январе стали 576 украинцев (рост 30 процентов).



С ростом продаж в 56 процентов четвертое место по популярности занял Nissan, автомобили которого выбрали 447 покупателей.



Замыкает пятерку лидеров месяца Skoda – 438 шт (+ 55%).



Также в топ-10 января вошли: Mazda – 321 шт (+ 84%); KIA – 312 шт (+ 2%) Ravon – 306 шт (+ 212%); Audi – 286 шт (+ 175%) и Suzuki – 277 шт (+ 147%).



Самым продаваемым автомобилем января стал Volkswagen Golf, на нем свой выбор остановили 318 покупателей.

