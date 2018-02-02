Коррупция в ГМС Украины может угрожать безопасности стран ЕС - посол Швеции

Подозрения о наличии коррупции в Государственной миграционной службе (ГМС) Украины вызывает беспокойство, поскольку это может сказаться на безопасности Европейского Союза.



Об этом заявил посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



"Как вы знаете, между Украиной и ЕС существует безвизовый режим, поэтому подозрения в коррупции в таком важном госоргане как Государственная миграционная служба вызывают большое беспокойство. Понятно, почему: если коррупция придет в органы, выдающие документы, это может напрямую сказаться на безопасности стран ЕС", - сказал Хагстрем.



Хагстрем напомнил, что создание независимых антикоррупционных органов было частью плана действий по визовой либерализации. При этом дипломат отметил, что крайне важно поддерживать независимость антикоррупционных органов и продолжать развивать эти институты.



"Конечно, мы видим риски отступления назад. У нас нет иллюзий относительно того, что люди, вовлеченные в коррупцию, не в восторге от смены системы и уменьшения чувства безнаказанности", - рассказал посол.



По его мнению, также необходимо проводить работу в вопросе восприятия коррупции. "Согласно опросам общественного мнения, на бытовом уровне многие украинцы воспринимают коррупцию как должное. В этом смысле также нужна серьезная работа", - подчеркнул посол.



Шведский дипломат высказал мнение, что создание Антикоррупционного суда стало бы важным шагом в борьбе с коррупцией в Украине и в укреплении доверия украинцев к государственным институтам.



"Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы было бы ключевым шагом в борьбе с коррупцией, которая базируется на чувстве безнаказанности... Одна вещь поражает меня - это очень низкий уровень доверия населения к многих государственных институтов. Антикоррупционного суд, я думаю, мог бы укрепить это доверие, и коррупционеры понесли бы наказание", - резюмировал Хагстрем.

