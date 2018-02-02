В Украине удвоилось количество электромобилей

За прошлый год в Украине было зарегистрировано 3265 электромобилей, что на 91% больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает Федерация работодателей автомобильной отрасли, со ссылкой на данные МВД.



Как отмечается, самой популярной маркой в ​​Украине остается Nissan, предпочтение которому в 2017 году отдали 2666 автомобилиста (доля на рынке 81,7%).



На второе место поднялся электромобиль BMW, занимавший в предыдущем году лишь пятую позицию (117 единиц, или 3,6% от всех регистраций).



Далее следует Tesla, которая заняла третью строчку рейтинга с показателем 111 авто (доля на рынке 3,4%).



На четвертом месте оказался Ford - 76 шт. (доля на рынке 2,3%), а замыкает ТОП-5 рынка электромобилей Fiat, который увеличил регистрации в семь раз до 42 единиц (доля на рынке 1,3%).



Первичные регистрации составили почти 40% от всего объема зарегистрированных электромобилей. Не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.

