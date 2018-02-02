МВФ советует не повышать просто так зарплаты

У украинской власти велик соблазн быстро увеличить зарплату, но это в итоге негативно скажется на росте экономики. Об этом сегодня, 1 февраля, в ходе пресс-конференции сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает УНИАН. По его словам, Международный валютный фонд выступает за увеличение зарплат украинцев только в соответствии с ростом продуктивности труда, так как более высокие темпы скажутся негативно на росте экономики.



Люнгман отметил, что правительству необходимо справляться с фискальными вызовами для сохранения роста экономики.



"Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда", - сказал он.



Люнгман отметил, что власти должна держать под контролем увеличение зарплат.



"Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики", - добавил он.

