СБУ обнаружила фермы для майнинга, которые зарабатывали для ЛДНР

Правоохранители разоблачили механизм финансирования самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР посредством конвертации криптовалюты. Так называемые фермы по добыче цифровых денег были организованы в Киеве и Черкассах, сообщается на официальном сайте СБУ.



Правоохранители установили, что группа граждан России и Украины организовала в Киеве и Черкассах так называемые фермы по добыче криптовалюты. Цифровые средства конвертировались злоумышленниками в деньги, которые перечислялись на временно оккупированные территории, в частности на финансирование незаконных вооруженных формирований сепаратистов.



Участники группы также направляли часть денег на поддержку некоторых интернет-ресурсов сепаратистов, осуществлявших антиукраинскую пропаганду.



Оперативники спецслужбы задокументировали, что часть криптовалюты перечислялась непосредственно из РФ на электронные кошельки украинских сообщников. Сотрудники СБУ установили, что оборудование для добычи криптовалюты контрабандой переправлялось в Украину из России.



Во время комплекса следственных действий правоохранители обнаружили оборудование и вещественные доказательства, подтверждающие проведение незаконных операций для финансирования так называемых ДНР/ЛНР.

