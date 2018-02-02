Израиль собирается отозвать посла из Польши, - СМИ

Израиль собирается отозвать своего посла из Польши. Таким будет ответ на принятие польским Сенатом скандального законопроекта об Институте национальной памяти, который вызвал жесткую реакцию Израиля. Об этом сообщает Onet.Wiadomosci со ссылкой на собственный источник, передает "ЕП".



Согласно решению премьер-министра Беньямина Нетаньяху посол Анна Азари будет вызвана в Израиль, после чего дипломатическая миссия в Польше останется без посла.



Соответствующее решение хотят принять сегодня, 1 февраля.



"Таким образом Иерусалим хочет выразить свое недовольство. Это может означать большой кризис в отношениях между двумя странами, поскольку до тех пор, пока напряжение не снизится, нового посла не будет", - пояснил источник издания.

